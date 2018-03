Il bambino nella neve, incontro con lo scrittore Wlodek Goldkorn

Cos’è la memoria? Cos’è il passato? Cosa resta delle vite e delle morti di chi abbiamo amato, di chi ci ha preceduto? Riflessioni universali, che diventano lancinanti quando si applicano al passato di un ebreo polacco, cresciuto nel dopoguerra in una patria che lo ha poi rinnegato.

Wlodek Goldkorn, che mercoledì 21 marzo (ore 18) alla Feltrinelli Point di Messina presenterà il suo ultimo libro Il bambino nella neve (Feltrinelli), è da molti anni una voce conosciuta della cultura italiana, ha intervistato grandi scrittori, premi Nobel e raccontato molte storie. Mai, tuttavia, la sua personale: quella di un bambino “nato da genitori scampati agli orrori della seconda guerra mondiale, che abitava in una casa abbandonata dai tedeschi in fuga, ancora piena di piatti e mobili adornati di svastiche, cresciuto nel vuoto di una memoria familiare impossibile da raccontare e da dimenticare, impossibile da vivere. Poi capita che ti nascano i nipotini. E arriva il momento in cui ci si pone la domanda: come dire loro l’indicibile? Come trasmettere la memoria?”

Ecco allora un viaggio di ritorno: a Cracovia a Varsavia, ad Auschwitz, a Sobibor a Treblinka. È un viaggio nella memoria da ricostruire, da inventare, da proiettare nel futuro. Un viaggio che non ha paura di spingersi nel buio più profondo del Novecento, senza tuttavia perdere la chiarezza dello sguardo. Dialogherà con l’autore Patrizia Danzè.