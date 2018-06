Energia sostenibile: 72 milioni per Comuni, Unioni e Città metropolitane

Oltre 72 milioni di euro per l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica con finanziamento fino al 100%. Gli Enti locali, anche sotto forma di Unioni o associazioni di Comuni, dai Liberi consorzi dalle Città metropolitane, potranno presentare le loro istanze a partire dal prossimo 16 giugno e fino al 30 agosto. Parliamo dell’avviso pubblico dell’Azione 4.1.3 del Po-Fesr 2014-2020, che prevede una procedura valutativa “a sportello”. Siamo nell’ambito delle attuazioni delle azioni previste nell’asse prioritatio 4, “Energia sostenibile e qualità della vita”. A seguirne l’attuazione è il direttore generale del dipartimento regionale Energia Salvatore D’Urso. L’obiettivo è quello di ampliare la cultura dell’efficienza energetica come volano di sviluppo economico e sociale oltreché di miglioramento della qualità ambientale e di vita dei cittadini. Il prossimo 12 giugno a Palermo, nella Sala Gialla di Palzzo dei Normanni, saranno approfonditi gli aspetti principali del bando nel contesto di un convegno (Energy management nella pubblica amministrazione tra obblighi e opportunità), al quale parteciperanno tra gli altri il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e gli assessori regionali Tusa e Pierobon. I lavori tecnici sono affidati all’energy manager del dipartimento Beni culturali Roberto Sannasardo, a Francesco Cappello di Enea, Federica Stabile del Gse e Mirco Alvano direttore di Sicilesco. Sarà il terzo incontro tematico, dopo quelli molto partecipati del 24 e 25 maggio scorsi, organizzati da Sicilesco in collaborazione con Anci Sicilia.