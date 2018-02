Giardini. Convenzione con associazioni per potenziare la Polizia municipale

GIARDINI NAXOS. Il Comando di Polizia municipale del Comune di Giardini Naxos intende stipulare convenzioni con associazioni di volontariato per il potenziamento del servizio di vigilanza, a supporto del personale del Comando di polizia municipale. Il provvedimento, In esecuzione ad una delibera di Giunta del 22 gennaio scorso, mira a valorizzare e difendere l’ambiente in generale, a contrastare l’inquinamento e l’abbandono dei rifiuti, a tutelare le risorse idriche, supportare il servizio di Protezione civile Comunale, promuovere la tutela degli animali, la prevenzione del randagismo, sviluppare l’educazione ambientale ed il senso civico dei cittadini. La decisione del Comune è stata resa nota con un pubblico avviso sul sito istituzionale dell'Ente (sezione Bandi di Gara). Possono partecipare alla selezione le associazioni di volontariato che siano costituite alla data del presente avviso; che siano iscritte ai registri di cui alla legge 266/1991, alle leggi regionali n. 22/94 e n. 41/96 e che abbiano sede operativa-legale nel territorio della provincia di Messina o di Catania. I singoli operatori, a loro volta, devono possedere i una serie di requisiti: avere un’età non inferiore ai 18 anni; godimento dei diritti civili e politici; essere in possesso di idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni inerenti i servizi descritti dal presente avviso; non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; essere iscritti all’associazione prima della pubblicazione del presente avviso. La perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti sia dell’associazione sia del singolo volontario comporterà la perdita dell’incarico. L’istanza di partecipazione, redatta sul modello allegato al bando e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30 marzo prossimo in busta chiusa, al seguente indirizzo: ufficio Protocollo generale del Comune di Giardini Naxos. Nell'avviso pubblico sono anche indicati gli eventuali "titoli preferenziali", "la tipologia del servizio", la "durata della convenzione", "le varie attività previste dalla convenzione", "Rimborsi spese", "stato giuridico dell'incarico, "modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione".