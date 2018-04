Teatro Mandanici, 35mila euro per il nuovo direttore artistico

Il bando si chiuderà alle 12.00 del 18 aprile prossimo. Previsto un compenso complessivo di 35.000 euro per il nuovo direttore artistico del teatro Mandanici. Diminuito il compenso annuo, che risulta sensibilmente inferiore rispetto al passato. Una decisione, secondo quanto riportato a mezzo nota stampa, presa in considerazione delle attuali difficoltà finanziarie del comune.

Diversi i requisiti per il nuovo direttore artistico, tra questi l'aver diretto almeno tre Stagioni in teatri di non meno di 250 posti. Al nuovo direttore artistico andrà l'incarico di realizzare tre laboratori di arti sceniche, di formulare il nuovo cartellone entro il 15 luglio e di presentare un budget esecutivo in ogni dettaglio.

Un impegno non indifferente, che vedrà la nuova figura professionale lavorare a stretto contatto con l'ufficio teatro “Placido Mandanici” situato presso l'ufficio di gabinetto del comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Proprio quest'ultimo organo istituzionale avrà il compito di valutare i curriculum, tramite un'apposita commissione presieduta dal commissario comunale e da tre dipendenti dello stesso ufficio.

Il teatro Mandanici può vantare, al momento, un biennio di successi che si avvia a ripetere gli ottimi risultati. La stagione attuale, infatti, naviga verso l'ennesimo sold out con l’opera lirica “Il Barbiere di Siviglia”, prevista per il 14 aprile, e la messinscena dello spettacolo di produzione “Il canto di Nessuno”, prevista per il 5 maggio.

Salvatore Di Trapani