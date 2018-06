Barcellona, incrocio via La Pira ad alto rischio: manca la segnaletica

Attraversare l'incrocio tra le vie La Pira e Gobetti è diventato molto pericoloso. La segnaletica verticale è diventata orizzontale, quindi non visibile ai conducenti dei mezzi.

La situazione è tale già da diversi giorni, nonostante le tante segnalazioni fatte. Fino ad ora è stata semplicemente spostata vicino al muro, magari da qualche passante per evitare cadute, lasciando però un buco laddove prima era collocata.

Per quanto riguarda la segnaletica "stop" orizzontale, scritta sull'asfalto, è completamente illegibile anche quella. I conducenti dei mezzi non solo non vedono la segnaletica verticale che indica di fermarsi, ma non riescono nemmeno a leggere quella orizzontale.

Aspettando l'intervento di qualcuno, possiamo solo richiedere massima attenzione per prevenire qualsiasi tipo di incidente.

