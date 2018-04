Deve scontare 15 anni. Arrestato un 47enne

Deve scontare quasi 15 anni di reclusione per ripetuti reati contro la persona e in materia di stupefacenti, commessi in diversi Comuni del Messinese. Per questo, i carabinieri di Barcellona, dopo un'intensa attività investigativa, hanno arrestato il 47enne barcellonese Nicola Ruggeri, destinatario di ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Messina, e lo hanno condotto al carcere di Barcellona.