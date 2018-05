Ai domiciliari per maltrattamenti. Evade e viene preso al capolinea dei bus

Si era allontanato alle prime luci dell’alba dalla Comunità “La Ginestra” di Barcellona, ove stava scontando gli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri lo hanno trovato al capolinea degli autobus di Barcellona, con una borsa al seguito piena di indumenti, pronto a far perdere le proprie tracce.

E' stato così arrestato il 45enne Adrian Muresan Aramius, riportato alla Comunità ai domiciliari su disposizione del sostituto procuratore Sarah Caiazzo.