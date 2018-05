Evade dai domiciliari due volte in 24 ore. Ripreso di nuovo

Mercoledì mattina si era allontanato dalla Comunità “La Ginestra” di Barcellona, dove stava scontando i domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia. EIl 45enne Adrian Muresan Aramius a stato arrestato presso una fermata degli autobus di Barcellona, con una borsa al seguito piena di indumenti, pronto a far perdere le proprie tracce. Ieri il copione si è ripetuto el'uomo è stato ripreso.

Al termine del giudizio direttissimo, è stato condotto presso la locale casa circondariale su disposizione del sostituto procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona.