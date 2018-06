Sicurezza sulla A-20, appelli del sindaco Materia e del parlamentare Germanà

Il sindaco Roberto Materia fa appello a tutte le istituzioni competenti (Cas e Ast) affinché si attivino subito per garantire il massimo delle manutenzioni sulla rete autostradale A20 Messina-Palermo, per una maggiore sicurezza a tutela di chi la percorre quotidianamente, e rivolge i sentimenti di vicinanza di tutta Barcellona Pozzo di Gotto alle vittime del grave incidente di ieri e ai loro famigliari.

“Le difficoltà economiche sono tante, ma occorre attivarsi subito per assicurare nell’immediato il massimo delle manutenzioni” spiega il sindaco. Il quale chiede che venga utilizzato immediatamente il finanziamento di un milione di euro che, nella pianificazione del Patto per l’Area metropolitana di Messina, è stato destinata proprio per la manutenzione del tratto di cui stiamo parlando.

“La A18 e la A20 sono diventate percorsi di guerra che gli automobilisti pagano due volte:la prima con pedaggi scandalosi e la seconda come contribuenti". A commentare le pessime condizioni della rete autostradale della Sicilia è anche il parlamentare di Forza Italia Nino Germanà, componente della IX Commissione della Camera Trasporti, Poste e Telecomunicazioni che presenterà un’interrogazione al Ministero dei Trasporti in merito alla revoca della concessione al Cas.