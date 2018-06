Barcellona, 4 deputati regionali e nazionali e un sottosegretario all'economia

Nella sfilza di nomine di sottosegretari e vice-ministri c'è anche un barcellonese: il deputato nazionale Alessio Villarosa, già alla sua seconda legislatura, molto vicino al direttivo dei 5 Stelle e a Luigi Di Maio.

Il suo impegno nell'inchiesta sulle banche nella passata legislatura è stato quindi riconosciuto dal movimento che lo ha scelto come sottosegretario al Ministero di economia e finanze. Ecco il suo primo commento rilasciato sui social:

"Ringrazio il Movimento 5 Stelle, per questa esperienza, per questa nuova carica ma sopratutto perché mi ha ridato la speranza, siamo in tanti ne sono certo. Oggi inizia una nuova avventura che richiederà un impegno immenso e questo, vi assicuro, non mi ha mai fatto paura. - dichiara il deputato barcellonese, ringraziando direttamente Di Maio - Ringrazio chi ha avuto fiducia in me e in particolar modo Luigi non vi deluderò. La fiducia si conquista, la fiducia va onorata!"

Barcellona avrà quindi, oltre 3 deputati regionali (Tommaso Calderone, Antonio Catalfamo, Pino Galluzzo) e 1 nazionale (Ella Bucalo) anche un sottosegretario al governo nazionale. Record assoluto per la città del Longano.