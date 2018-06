Barcellona, Nuova Cestistica:via libera dopo la rinuncia del Basket Barcellona

Attraverso una nota, il Basket Barcellona annuncia il ritiro della società guidata da Immacolato Bonina criticando anche l'operato del responsabile del nuovo sodalizio che ha eletto come colori sociali quelli della Cestistica Barcellona dei tempi d'oro. Riferisce anche di volersi tutelare legalmente da danni d'immagine derivanti da chi l'ha tirato in ballo in questi giorni.

"Basket Barcellona comunica di essere sul punto di avviare l'iter per la rinuncia al prossimo campionato di Serie B. Lunedì verranno informati gli organi federali. Invitiamo inoltre il rappresentate del Costituendo sodalizio a evitare di tirare in ballo il Basket Barcellona e di coltivare il suo orticello, in modo da poter raccogliere frutti ben più rigogliosi di quelli che raccoglierebbe denigrando "gli ultimi tredici anni" di storia cestistica barcellonese".

Il Basket Barcellona ha cercato di capire quale possa essere la giusta soluzione per migliorare il suo futuro, ma di fronte alle ripetute pressioni che sono state fatte in questi giorni da chi proclama di avere un progetto così importante per il bene della città e degli appassionati del basket, ha ritenuto opportuno annunciare il ritiro, augurando le migliori fortune.

Intanto il dr. Coppolino comunica che le trattative aperte sono con le Società Giulianova, Recanati, Firenze, Venafro e Bernareggio. Le prime tre possono ritenersi chiuse per situazioni societarie complesse; meltre le ultime due dipendono dalle scelte delle singole Società che intendono confrontarsi con Istituzioni, Tifosi e Imprenditori. Inoltre, a nome dei suoi investitori, sorprende tutti con un cambio di rotta, sostenendo pure che la Nuova Cestistica sarebbe disposta a mantenere i colori sociali giallorossi e la denominazione Basket Barcellona. In più presenta le tre figure della nuova Area Marketing: Mariacristina Grasso direttore Marketing, Carlo Sgrò e Giovanni Maio account manager.