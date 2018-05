Barcellona P.G., Galluzzo e Catalfamo sul nuovo assessore: "mai interpellati"

"Ho scelto questo nome dopo un confronto con i gruppi di maggioranza e il deputato Antonio Catalfamo." Con questa frase il Sindaco Materia, durante una intervista a un giornale di Barcellona, scatena le reazioni degli altri deputati barcellonesi. Soprattutto di Pino Galluzzo e di Antonio Catalfamo, i quali, entrambi, con dichiarazioni distinte, si dicono estranei al dialogo che ha portato alla nomina del nuovo assessore allo sport Antonio Raimondo. Un tecnico super partes, secondo il primo cittadino, molto vicino però all'On. Tommaso Calderone di Forza Italia, secondo altri.

In effetti il suo silenzio sulla questione è più una conferma, in questo momento, e la giunta Materia, di fatto, è a forte trazione forzista. Con il nuovo innesto in giunta però, non aumenteranno i numeri nel consiglio comunale, dove più volte il Sindaco è rimasto senza una maggioranza nonostante l'opposizione sia formata da numerosi micro-gruppi di cui il più numeroso oggi è il gruppo misto con all'interno le sue trasversali diversità.

"Mai interpellati su questa nomina - dice Catalfamo - il nostro consigliere comunale, Francesco Perdichizzi, è stato eletto in una coalizione diversa da quella che ha eletto la maggioranza. Ed è anche per questo che le nostre posizioni per quanto dialoganti e tendenti alla costruzione, sono separate."

“Non ho avuto alcun colloquio con il sindaco Materia negli ultimi mesi sulle tematiche d’interesse per la città - dice Galluzzo - figuriamoci sulla nomina del nuovo assessore. Non siamo stati in alcun modo coinvolti in questa decisione, che è stata assunta dal primo cittadino senza consultarci."