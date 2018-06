Barcellona, Polstrada: controlli e sanzioni salate per gli automobilisti

A Barcellona Pozzo di Gotto continuano i controlli della Polstrada. Diversi sono le pattuglie e i posti di controllo nel centro cittadino da parte della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’attività intrapresa in questi giorni ha portato a numerosissime sanzioni. Molti sono i mezzi fermati e sequestrati a causa del loro fermo amministrativo poiché non ricoperte da assicurazione. Altri, invece, per mancata revisione. Diversi sono anche i conducenti fermati e multati perché prive di cintura o per l’utilizzo del telefono durante la guida.

Anche per i conducenti alla guida di ciclomotori non sono mancate le multe, visto che la maggior parte sprovvisti di casco. Ritirate pure diverse carte di circolazione e patenti di guida non valide.

A conclusione dei controlli, sono state elevate contravvenzioni per infrazioni al codice stradale per un totale di oltre 10 mila euro e tolte decine di punti sulla patente dei conducenti.