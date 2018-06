Barcellona tra rifiuti polemiche e... una fontana piena di alghe

Sono giorni di tensione quelli a Barcellona Pozzo di Gotto: i cittadini non sembrano aver accettato o appreso al meglio il nuovo metodo di raccolta differenziata, anzi sembrano presentare grandi difficoltà.

Sono innumerevoli le segnalazioniche sottolineano il disagio riscontrato per le strade di Barcellona Pozzo di Gotto. La cittadina viene paragonata addirittura ad una discarica; i rifiuti sono sparsi ovunque, soprattutto nei punti più affollati della Città del Longano. I motivi non sono ben chiari: c’è chi considera la maleducazione e la pigrizia della gente come spiegazione, c’è chi pensa sia dovuta alle scarse informazioni date o ai pochi controlli fatti e chi, invece, sostiene che il principale problema sia la “mala organizzazione”. Pochi sono quelli che conferiscono al servizio in modo corretto.

Non sono solo le strade a riscontrare il problema dei rifiuti; solo un mese fa sono state eseguite delle manutenzioni per ridare dignità alla fontana ottagonaleche oggi si trova nuovamente ad essere melmoso e ricoperto di rifiuti dopo la movida notturna. Oltre alle fontane, anche i parco giochi e le scalinate sono punti critici della città. Molte sono le preoccupazioni dei genitori. Una mamma si sfoga dicendo: “Non posso lasciar giocare liberamente mio figlio perché qualche giorno fa, accanto ad un gioco a molla, era presente un pericoloso collo di bottiglia appuntito… ”

Legambiente del Longano, ha avanzato una proposta: “Bisogna mettere in pratica la raccolta differenziata ‘spinta’ e al contempo applicare la tariffa puntuale sull’indifferenziato, secondo la normativa europea e in questo modo, ma soprattutto assicurando i benefit per le buone pratiche, otterremo ulteriori sollecitazioni positive, per invogliare i cittadini”. Il sindaco Roberto Materia, invece, ha disposto controlli contro l’abbandono indiscriminato- tramite ispezioni anche all’interno dei sacchetti- per individuare i responsabili e applicare le multe.