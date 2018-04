Discariche a Maloto e lungo il torrente, caos rifiuti LE FOTO

Non un bello spettacolo per chi si dirige al Museo Jalari. Nella zona tra il ponte di Barcellona e le porte di Maloto, diversi cassonetti non ancora prelevati, risultano pieni di rifiuti indifferenziati.

Evidentemente, nelle zone periferiche laddove non si è ancora svolto il cambio della gestione rifiuti, quei pochi cassonetti rimasti sono divenuti protagonisti di discariche e conferimenti abusivi.

Una situazione molto grave, come documentano le foto, anche per l'igiene urbana.