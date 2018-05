Emergenza rifiuti a Barcellona, Perdichizzi: "intervenire con le telecamere"

Discariche a cielo aperto abusive sorgono nella periferia di Barcellona Pozzo di Gotto, in particolare intorno l'area di Sant'Antonio tra la via statale e la via Case Nuove.

Per sensibilizzare sull'argomento la cittadinanza è sorto anche un comitato spontaneo sempre all'interno del quartiere periferico e per portavoce ha il consigliere comunale Gaetano Pino, il quale ha lanciato l'allarme sulle discariche. Una responsabilità non del comune ma degli incivili. Una appello istituzionale arriva anche dal consigliere Francesco Perdichizzi, il quale invita ad attenzionare questo fenomeno dando le corrette informazioni ai cittadini "i quali mi riferiscono di essere sprovvisti del materiale necessario per il porta a porta.

Prosegue poi Perdichizzi: "dove prima vi erano i cassonetti andrebbero messe le telecamere, quindi si esorta l amministrazione a fare pressione a chi di dovere per le autorizzazioni e nel frattempo provvedano immediatamente a far bonificare le aree ormai divenute discarica in tutta la città, a sua volta facciamo un appello ai cittadini di prendersi cura del bene comune e di differenziare e chiediamo che ci siano maggior informazioni su come e dove differenziare."

Alcune di queste discariche sono già in fase di bonifica questa mattina per il lavoro degli operatori della dita Dusty.