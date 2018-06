Incontro a Palermo sull'efficienza energetica con i consiglieri di Barcellona

Una opportunità per migliorare la rete energetica pubblica grazie ai fondi regionali. Ieri si è recata a Palermo la Quarta Commissione consiliare per affrontare un tema che interessa tutti i comuni: il Bando Po-fesr 2014-20. Si tratta di un bando che la regione mette a disposizione per rinnovare e ammodernare l’illuminazione pubblica elettrica attraverso l’inserimento di luci a Led. È una grande opportunità che viene offerta ai comuni.

L’incontro che si è tenuto con l’Assessore regionale all’energia Ing. Pierobon e con il Direttore generale D’Urso alla presenza dell’On. Antonio Catalfamo, ha permesso di ottenere un quadro generale della grande opportunità che viene offerta agli Enti pubblici.

E' la stessa commissione consiliare a richiedere quindi ai responsabili degli Uffici competenti dell’Ente comunale a prendere urgentemente contatto con l’Assessorato regionale, dove vi è una cabina di regia composta da esperti che assisteranno tecnicamente i Comuni per la predisposizione degli atti necessari alla partecipazione al Bando.