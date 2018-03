Nuove misure finanziarie, Materia: "nessun grande scostamento"

In merito al piano finanziario di riequilibrio, l'amministrazione comunale di Barcellona fa sapere che le novità non si discosteranno tanto dalla precedente linea finanziaria.

Seppur gli aumenti saranno necessari per i vincoli legislativi volti ad assicurare la continuità di alcuni servizi, secondo il Sindaco non ci sarà un grande scostamento. In ogni caso, si legge nella nota, in riferimento alle delibere di giunta 90, 91, 93 e 27 di marzo, sono stati adottati due parametri. Per i servizi a domanda individuale, quindi quelli a richiesta come la mensa scolastica, gli asili nido e gli impianti sportivi, le tariffe sono state modificate.

Per i servizi che invece riguardano le fasce più deboli, i costi sono stati mantenuti. Sarà comunque materia di dibattito già dal prossimo consiglio comunale.