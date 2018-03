Opposizione compatta sull'aumento Tari, fumata nera per Materia

Il possibile aumento del servizio di raccolta differenziata con isole ecologiche sarà considerevole. Si parla di un più 30% che incideranno sulle tasche dei cittadini.

Ieri il consiglio comunale avrebbe dovuto votare le nuove tariffe ma la maggioranza è andata sotto con un netto 13 a 8. Nei prossimi giorni il Consiglio dovrà affrontare invece l'aumento delle tariffe per l'acqua, le tasse potrebbero essere duplicate.

Nei vari interventi dell'opposizione si è sottolineata l'inadeguatezza della richiesta di un aumento della tariffa ai cittadini, a fronte dei numerosi disservizi rilevati già in corso d'opera e rispetto allo stesso capitolato d'appalto della ditta vincitrice, la Dusty.

"A Barcellona non viene fatta la pesata in uscita dei rifiuti, cosa che è prevista dal capitolato - dichiara il consigliere Francesco Perdichizzi, vice-Presidente del Consiglio comunale - non c'è il controllo, la raccolta funziona male e i servizi accessori di pulizia della città sono precari e in talune zone assenti."

Il Sindaco Roberto Materia ha ribadito che l'appalto è stato definito dalla precedente amministrazione, quindi gli aumenti fisiologici che per altro si sono già registrati nei comuni limitrofi come Milazzo, sono da imputare ad altri.

Ed è sempre il consigliere Perdichizzi a rispondere: "si poteva comunque cambiare qualcosa o migliorare l'efficenza del servizio che ad oggi presenta troppe criticità. Non si può pagare di più e ricevere meno."