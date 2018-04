Ospedale, Materia scrive alla Regione: "siano garantiti diritti all'utenza"

Due giorni fa il Sindaco Roberto Materia ha inviato una lettera all'Assessorato Regionale alla Sanità per chiedere un incontro sulla questione Ospedale Cutroni-Zodda.

La miccia che ha innescato la reazione del sindaco barcellonese è stata la nota della segreteria provinciale di Messina della UIL-FPL in cui, per l'ennesima volta, si chiedeva un intervento funzionale per il pronto soccorso generale, il quale, secondo i sindacati, presenta numerose problematiche organizzative.

Il Sindaco, nella sua lettera, fa riferimento alle osservazioni dei sindacati, soprattutto sulla soppressione del reparto di urologia che manca quindi in tutto il distretto socio-sanitario 28. Nel passaggio più importante si legge:

"In questo scenario la questione del Pronto Soccorso Generale del P.O. di Barcellona Pozzo di Gotto – che nonostante tutto continua a registrare oltre 20.000 accessi annuali - e con esso dell’intera area dell’emergenza/urgenza, assume certamente un ruolo dominante ma allo stesso tempo non esaurisce la questione, che attiene, nel suo complesso, al “cosa fare” in ordine all’offerta di sanità pubblica, alla costruzione di un’organizzazione che risponda allo stesso tempo ed in pari misura ai principi di economicità ed efficienza e che sia in grado di fornire adeguate risposte ai bisogni dei cittadini in ordine a un’esigenza primaria e a un diritto costituzionalmente protetto."

Materia prima di concludere chiede un sollecito ai tre deputati barcellonesi: Pino Galluzzo, Tommaso Calderone e Antonio Catalfamo, di cui i primi due presenziano nella commissione sanità. Secondo indiscrezioni un incontro con i vertici è già stato fissato per la prossima settimana.