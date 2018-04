Ponte di Acquacalda, new jersey divelti e restrizioni forzate

Chiuso da circa due settimane per tramite di una ordinanza speciale della Città Metropolitana, il Ponte di Acquacalda presenta notevoli criticità strutturali.

Queste problematiche erano state segnalate da alcuni utenti che, passando dalla sottostante autostrada Messina-Palermo, notavano diverse fratture e ferri in evidenza, segno della tangibile usura dello stesso viadotto.

Il ponte, sicuramente tra i cavalcavia più frequentati di tutta la provincia, collega le frazioni di Sant'Andrea e Acquacalda, quindi Barcellona "alta" e la parte a mare.

Dopo il sopralluogo dei tecnici della città metropolitana, del Cas e della polizia stradale, si è decisa la chiusura in attesa delle prove di carico per valutare la natura dell'intervento.

Già ieri sera però è partita la segnalazione che i new jersey posti come limite invalicabile, sarebbero stati spostati, così come la segnalazione del divieto di accesso, risulta divelta. Qualcuno evidentemente ha provato a passare la recinzione temporanea, forse con dei ciclomotori. Dall'altra parte del ponte però, non risultano spostamenti. Se si fosse trattato di un passaggio di qualche tecnico avrebbe certamente chiuso nuovamente il passaggio, visto la pericolosità dell'intera struttura.