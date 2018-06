Ponte di Calderà, assegnati i lavori: consegna prevista per fine estate

Grazie a una nuova tecnica di pre-montaggio i tempi di consegna saranno ridotti notevolmente, l'opera dovrebbe essere pronta in appena 4 mesi.

Le imprese aggiudicatrici sono tre, una di Cuneo, la Preve Costruzioni Spa che svolgerà il ruolo di capofila e due ditte di Barcellona: Cogemar Srl e Coinsot Srl. Il ribasso d'asta è stato del 26% quindi si tratta di un milione e 709 mila euro.

Il Ponte di Calderà è crollato il 22 novembre del 2011 per effetto dell'alluvione che ha ingrossato la potenza del torrente Longano, all'epoca devastante. In 8 anni non è cambiato molto ma la viabilità ha pesantemente risentito della mancanza di questa importante arteria. Al momento, in senso unico di marcia alternato, vi è una bretella temporanea prestata dal Genio civile.

Il bando di gara prevedeva un tempo massimo di realizzazione di un anno ma la Preve si è impegnata a realizzare l'opera in appena 135 giorni grazie a una tecnica innovativa che vedrà l'assemblaggio delle parti metalliche del ponte in un'area libera diversa da quella dell'installazione. Questo permetterà di risparmiare notevolmente sui tempi di realizzazione che sarebbero stati pesantemente condizionati dalla scarsa qualità dei collegamenti stradali dell'area.