La scomparsa dell'agente Lorenzo Cutugno quarant'anni dopo

Sono passati quarant'anni dall'agguato dell'11 aprile del 1978 in cui perse la vita l'agente di custodia barcellonese Lorenzo Cutugno. L'attentato, in zona Lungo Dora Napoli a Torino, fu organizzato dai terroristi delle Brigate Rosse che lo colpirono con diversi spari alle spalle, mentre la mattina andava a lavoro, nel carcere di "Nuove".

Aveva chiesto e ottenuto in quei giorni il trasferimento in Sicilia. L'assassinio fu rivendicato dai nuclei proletari comunisti del Piemonte. Oggi a distanza di quarant'anni da quella tragica scomparsa, l'amministrazione comunale, insieme alla Pro Loco "Alessandro Manganaro" promuove una giornata in ricordo dell'agente ucciso, medaglia al valore militare alla memoria.

L'11 aprile, alle 10:30, ci sarà la commemorazione davanti la lapide nella via omonima a lui dedicata con la deposizione di una corona di fiori e un momento di preghiera.