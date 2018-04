Il Vivi Don Bosco-Oreto calcio a 5 conquista un nuovo trofeo

Una realtà calcistica sempre più apprezzata sul territorio, partita dai quartieri periferici di Barcellona Pozzo di Gotto, grazie anche al comparto giovanile che ha vinto di recente il campionato provinciale Pgs Giovanissimi.

La Vivi Don Bosco-Oreto ha centrato anche il traguardo più ambito della categoria "Libera". Il team Oreto ha vinto la finalissima provinciale contro l'Oratorio Giovanni Paolo II Giostra. Nonostante la parità di 6 a 6 nei tempi regolamentari, la Vivi Don Bosco-Oreto si è imposta ai calci di rigore.

Soddisfazione per Tonino Sottile: "uno straordinario risultato che testimonia l'impegno svolto sul territorio per aggregare tantissimi giovani, grazie anche alla volontà del Presidente Domenico Grasso e Ottavio Miano, il quale ha saputo amalgamare diverse forze per ridare al nostro quartiere i successi in campo sportivo."

A consegnare il premio alla Vivi Don Bosco-Oreto il vice presidente della PGS Messina: si tratta di un piatto realizzato dai bambini autistici della “Cittadella della Speranza” di Nizza di Sicilia.