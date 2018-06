Teatro Mandanici, sindaco Materia: "La burocrazia non potrà fermare l'arte"

Il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Roberto Materia, sottolinea i grandi successi del Teatro Mandanici ottenuti dal 2016 fino ad ora, grazie alla presenza e la collaborazione di grandi artisti internazionali. Purtroppo però, a causa della mancata approvazione del bilancio, almeno fino a che non sarà concluso l'iter burocratico, non sarà possibile contrattualizzare il nuovo direttore né gli artisti.

Tanti numeri e tanti eventi, ma non solo: il Teatro Mandanici ha avviato anche un'attività laboratoriale e di produzione sotto la direzione di Sergio Maifredi; grazie a questa attività lo spettacolo "Un canto Mediterraneo" ha guadagnato riconoscimenti dalla Regione e da Taormina Arte.

Entrambe le stagioni -2016/2017 e 2017/2018- si sono rilevate sopra le aspettative, non solo per l'Ente, ma per tutta l'economia della città del Longano.

Grandi artisti come Bennato, Tullio Solenghi, Massimo Ranieri, Jarabe de Palo, Tiromancino, Massimo Lopez, De Andrè e Vittorio Sgarbi, hanno permesso al Teatro Mandanici incassi importanti e diversi sold out.

"Se l'intento era bloccare l'attività del Teatro, sarà difficile fermare un'impresa avviata. Lo spettacolo deve continuare. La burocrazia di un Ente non impedirà l'esibizione degli artisti e la partecipazione dei cittadini agli spettacooli. Il teatro continuerà a funzionare, così come previsto nel regolamento comunale, e nel prossimo inverno sono già in programma alcuni importanti eventi, di cui l'amministrazione fra poco darà la notizia. La negazione dell'evidenza e la sterile polemica non conducono lontano. Ancora una volta, in questo modo, si sprecano solo parole ed i fatti, invece, parlano da soli."

È così che conclude il sindaco Materia, sottolineando che è solo con lo spirito di collaborazione che è possibile dare vita a proficui risultati.