Venetico, parcheggi davanti alle rampe per disabili. Scoppia la polemica

Circola già nell'aria da qualche giorno, la polemica nel comune di Venetico. Al centro del dibattito la fruibilità delle rampe per disabili sul lungomare, rese inaccessibili dall'apposizione delle strisce blu per i parcheggi proprio in prossimità di alcune delle zone d'accesso.

I disabili costretti in carrozzina risultano quindi impossibilitati ad accedere alla passeggiata, qualora sulle strisce poste dinanzi alle rampe venga parcheggiata un'autovettura. Si sarà trattato di una semplice svista o di una mancata attenzione alle necessità dei cittadini? Qualcuno ha già fatto sentire la propria voce e, sicuramente, nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori sviluppi legati alla vicenda.