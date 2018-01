Vittoria al fotofinish per il CUS Unime a Ragusa

Il risultato finale recita 47-46 per le universitarie, capaci di strappare alle ragusane un’importante vittoria che vale la conquista della testa della classifica in coabitazione con La Fenice e la Rainbow Catania (con le catanesi che hanno già osservato il turno di riposo previsto dal calendario). Qualche assenza da entrambi i lati non cambia l’essenza della gara, con le due squadre che si fronteggiano a viso aperto e le padrone di casa leggermente in vantaggio per i primi due parziali di gioco (15-10 e 24-21). Dopo l’intervallo lungo, invece, le ospiti accorciano il gap e si affiancano nel punteggio alle ragusane, cominciando la quarta ed ultima frazione sul 36 pari. Nel momento clou del match sono le cussine Silvia Boncompagni, Giulia Borgia e Renata Melita che riescono a creare un piccolo solco (38-45) utile a tenere sotto nel concitato finale le avversarie che, nonostante si avvicinino pericolosamente, non riescono a ribaltare il risultato.

Ad Maiora Ragusa - CUS Unime: 46-47 (15-10, 24-21, 36-36)

Ad Maiora: Vitale, Stroscio 20, Parrino 2, Rimi 10, Firrito 3, Savatteri 4, Sammartino 7. All. Sgarlata.

CUS Unime: Rabe, Kramer 9, Boncompagni 14, Borgia 11, Scardino 6, Zagami, De Cola, Polizzi, Melita 2, Mazzullo, Grillo 5, Pellicanò. All. Zanghì.

Arbitri: Moschitto e Castorina.