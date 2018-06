Il Basket Barcellona ufficializza la non iscirizione alla serie B

Il Basket Barcelona ufficializza la non icrizione al campionato di serie B. Già inviata la documentazione a Fip e Legapallacanestro, così come previsto dall’articolo 12 del Regolamento Esecutivo Fip. I massimi vertici della società giallorossa tirenca hanno fatto sapere, mediante un comunicato, che "la rinuncia è stata effettuata soltanto nella giornata di ieri in quanto la Società ha atteso che vi fosse la certezza della positiva apertura della trattativa di un titolo di Serie B per la costituenda Nuova Cestistica Barcellona".

Quest'ultima società, sta conducendo un valido discorso con la società Bernareggio e ora, ai tifosi, gli si augura di poter vivere ancora tante gioie attraverso la pallacanestro visto che il nuovo progetto è piuttosto ambizioso. Le componenti societarie del Barcellona Basket inoltre, ringraziano gli sponsor che hanno accompagnato la loro avventura per più di un decennio, ai tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno e a tutta quella fetta di sportivi che hanno onorato i colori della compagine tirrenica.

Per quanto concerne infine le pendenze, la stessa società giallorossa precisa che non ha mai subito punti di penalizzazione, a dimostrazione di come tutto sia sempre andato per il verso giusto. E in ogni caso, questo aspetto riguarda solo e soltanto il sodalizio e non si capisce perché - sottolineano i vertici societari - si debba essere oggetto delle considerazioni altrui.

Considerazioni in taluni casi lesive dell’immagine di soggetti direttamente coinvolti nella gestione societaria e che saranno oggetto di valutazione da parte dei legali.