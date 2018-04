Costa d'Orlando. Positiva la stagione delle formazioni giovanili

La Costa d’Orlando, dopo un ottimo cammino in serie B di basket, traccia un bilancio più che positivo anche delle formazioni giovanili. A parlare è Iliano Sant’Ambrogio, timoniere con coach Guido Vittorio delle giovanili della compagine biancorossa tirrenica. U13, U14 e U18 hanno ben figurato nei campionati di competenza che si sono da poco conclusi e l’obiettivo di crescita posto dalla società del presidente Giuffrè ad inizio anno è stato ampiamente raggiunto.



Ecco quanto affermato dallo stesso allenatore paladino: "Per noi è stata un’annata positiva, a partire dal punto di vista numerico. Avere un settore giovanile numeroso ha permesso ai ragazzi di esprimersi al meglio. C’è stato spazio per tutti, abbiamo giocato quattro campionati giovanili e adesso, a bocce ferme, possiamo dire di aver gettato delle importanti basi per il futuro visti i progressi dei gruppi. Credo che ora, per aumentare il valore di questo settore giovanile, potrebbe essere interessante partecipare ad un campionato di Eccellenza. L’U18, per esempio, con i rientri di Ferrarotto e Triassi credo possa essere pronta per un torneo simile. Con i più piccoli, invece, si può fare davvero un bel lavoro, arrivando ai livelli del gruppo U18. Come ho già detto in passato, è normale che per una realtà come la nostra affrontare squadre che fanno reclutamento non sia semplice. È anche vero, però, che i nostri risultati sono incoraggianti e non è detto che in futuro la Costa d’Orlando Basket non possa fare lo stesso lavoro".