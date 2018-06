Marco Sindoni è il nuovo coach del'Orlandina, Per lui contratto biennale

Marco Sodini è il nuovo Capo Allenatore della Pima Squadra dell'Orlandina Basket. Per lui ecco un contratto che lo legherà alla compagine tirrenica per i prossimi due anni.

Sodini inizia la sua carriera nel 1994 come allenatore della Pallacanestro femminile Viareggio, squadra che allena fino al 2001, anno in cui si avvicina al basket maschile, diventando assistente allenatore della Pallacanestro Lucca, squadra militante in DNB con cui resta fino al 2004 e conquistando, nel 2002, il titolo regionale cadetti. Nell'estate 2004 diventa responsabile tecnico del settore giovanile della Don Bosco Livorno, contribuendo alla maturazione di cestisti come Andrea Renzi raggiungendo una finale nazionale Under 16 e una finale scudetto nella categoria Under 18.

Nel 2006 allena anche la Nazionale Italiana U18 durante gli europei di categoria svoltisi in Grecia e chiusi al settimo posto. Dal 2009 al 2012 è assistente allenatore alla Virtus Bologna: nelle tre stagioni con le Vu Nere raggiunge una finale di coppa Italia nel 2010 e due volte i playoff. Nell’estate del 2012 allena la Nazionale Italiana U15, poi viene chiamato da Renato Paquali al BK Kiev, società militante nella massima serie ucraina, come assistant coach e development players coach.

Nel 2013 torna in Italia sempre come assistente di Luca Banchi all'Olimpia Milano. Nel febbraio diventa capo allenatore della Pallacanestro Piacentina mentre nella stagione successiva riveste il ruolo di “advisor” per la nazionale colombiana. Nella stagione 2016-2017 Sodini firma un contratto annuale con la Pallacanestro Cantù, affiancando prima coach Kurtinaitis, poi Bolshakov e Recalcati. Confermato come vice allenatore anche nella stagione 2017-2018, il 6 ottobre 2017, dopo una sola gara di campionato, viene nominato capo allenatore conducendo Cantù sino alle semifinali delle Final Eight di Coppa Italia (eliminato alle semifinali dalla Leonessa Brescia) e successivamente ai playoff (eliminato nei quarti dai Campioni d’Italia dell’Olimpia Milano) chiudendo la stagione regolare con il miglior attacco del campionato (a 87.3 punti realizzati), con 17 vittorie su 34 incontri totali disputati e al terzo posto nella classifica speciale come “Coach dell’anno – LBA.

E mentre si presenta la nuova guida tecnica, in casa paladina ci pensa il General Manager, Peppe Sindoni a caricare d'entusiamo l'ambiente affermando che " è un momento cruciale per l’Orlandina Basket e la sua gente. Nei momenti difficili tocca compattarsi e dimostrare di tenerci davvero. Un passo indietro è la migliore occasione per tirare un respiro forte e ripartire. Vogliamo proseguire il nostro percorso di trasformazione in azienda sportiva che mira alla sostenibilità totale. I modelli di successo nello sport professionistico sono tanti e ci indicano la strada. Non possiamo dimenticare che in quattro anni di Serie A abbiamo ritoccato per quattro volte il record negativo di incassi da botteghino della storia della massima serie, troppo spesso si è dato per scontato l’apporto economico della famiglia Sindoni. Ma più che piangerci addosso dobbiamo lavorare per un futuro con tifosi più numerosi e consapevoli della dimensione e degli obiettivi del club. In A2 vogliamo fare bene e centrare uno dei primi cinque posti del nostro girone".

L'Orlandina, conclude, "ripartirà da una struttura, societaria e tcnica, che manterrà lo stesso livello qualitativo: La struttura non verrà intaccata. Cambieremo delle figure ma lo standard di professionalizzazione resterà uguale. Siamo ai dettagli con l’allenatore che più di tutti ha voluto Capo d’Orlando. Un allenatore di alto profilo che migliora i giocatori e non si limita a gestirli. Puntiamo a costruire un quintetto di alto livello con una panchina giovane e funzionale che può già contare su due tasselli importanti come Donda e Laganà".