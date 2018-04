Addio sogni playoff per la Costa d'orlando

Roma batte la Cost d'Orlando che così saluta il sogno playoff. A fine gara scroscianti gli applausi di un caldissimo pubblico che fino all’ultimo ha incitato i coraggiosi biancorossi, arrivati ad un soffio dalla post-season.

Per la cronaca, ad inizio match, è equilibrio totale. Si vede un bel basket da entrambe le parti, con ritmi abbastanza sostenuti. Lentamente, però, nella seconda metà del periodo Roma comincia a prendere in mano le redini dell’incontro, soprattutto grazie ad un ispirato Veccia. La Costa si perde un po’ in attacco, al primo mini-intervallo è così 13-25 Roma.

La seconda frazione si apre con la grande reazione dei ragazzi del presidente Giuffrè. Guidati da Sorrentino e Marinello, i paladini piazzano un parziale di 9-2 che significa 22-27 dopo soli 3’ di gioco, con coach Paccariè costretto al time-out. L’incontro diventa così ancora più intenso e le maglie difensive si stringono ulteriormente. Un tear drop di Marinello impatta il match sul 32-32 al 19’. Con un paio di guizzi, la compagine capitolina riesce comunque a chiudere sopra 32-36 il primo tempo.

Dopo l'intervallo lungo, il terzo quarto dei paladini è molto convincente. Balic e Marinello fanno male dal perimetro ai romani, che colpiti più volte vanno in assoluta bambola dal punto di vista difensivo. I capitolini provano una timida reazione ma la Costa d’Orlando è reattiva e mette ancora il muso avanti. La ciliegina sulla torta arriva sulla sirena, con la gran bomba di capitan Marinello che vale il 60-53, chiudendo un parziale di 28-17 per i biancorossi nel quarto.

Nell’ultimo periodo la partita diventa sempre più calda. Roma si affida ad uno straripante Bonaccorso e ad un esplosivo Marcon, i ragazzi di coach Condello giocano invece un’ottima pallacanestro corale. Roma va sul +4, una tripla di Forte significa -1 (70-71) a 4’ dalla fine. I romani tornano anche sul +6 ma la Costa è più che viva e si ritrova ancora avanti un paio di volte in un finale ricco di cambi di leadership. I paladini sembrano spuntarla con immenso cuore a pochi secondi dalla fine con un gran canestro di Balic (81-80). Roma è però fredda e una tripla di Faragalli restituisce il vantaggio (81-83) agli ospiti. L’ultimo tiro di Balic non va.

La compagine romana sbanca così il “PalaValenti” per 81-83 e continua la sua corsa al sesto posto. La Costa d’Orlando dice invece addio al sogno play-off ma a testa altissima, tra gli scroscianti applausi di un caldissimo pubblico che fino all’ultimo ha incitato i coraggiosi biancorossi, arrivati ad un soffio dalla post-season.