In casa Costa d'Orlando tutto pronto per il derby contro Patti

Pochissimo tempo per riposare per gli uomini della Costa d'Orlando che questo pomeriggio torneranno nuovamente a giocare. Alle 18.00 infatti, per i bianocrossi tirrenici vi è in programma il derby tirrenico contro Patti che si giocherà al “PalaSerranò”.

Qualche acciacco di troppo le difficoltà extra da superare per la truppa del presidente Giuffrè, che comunque sia vuole vincere l’incontro del palazzetto pattese per fare un passo deciso in classifica verso la salvezza e perché il derby resta comunque una partita dal sapore particolare, dimenticando di fatto la pesante sconfitta subita a Roma nel turno infrasettimanale.

In casa pattese durante la stagione si sono persi pezzi pregiati ma la squadra allenata da coach Sidoti ha comunque raccolto qualche risultato lusinghiero. Patti occupa la quattordicesima posizione in graduatoria, con cinque vittorie all’attivo a fronte di sedici ko e ha tanta voglia di vendicare la sconfitta patita all’andata contro i ragazzi di coach Condello.

Ad arbitrare il derby tra Patti e Costa d’Orlando saranno i signori Matteo Spinelli e Mauro Davide Barbieri di Roma. Palla a due fissata per le ore 18:00.