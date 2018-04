La Costa d'Orlando chiude la stagione con una vittoria

Al “PalaPulerà" di Catanzaro è andata di scena una partita non certo adatta ai deboli di cuore. La Costa d'Orlando con una rimonta pazzesca chiude la regular season con una vittoria che vale il nono posto in classifica, frutto di una stagione appena conclusa giocata al di sopra di ogni aspetttiva.

Nel primo quarto di gara L’approccio delle due squadre è opposto, i padroni di casa sono molto intensi mentre i biancorossi non segnano praticamente mai. Dell’Uomo ne mette 9 nel solo primo quarto mentre Paunovic e compagni si fermano ad 8. Dopo 10′ di brutto basket, gli ospiti inseguono 19-8. La musica non cambia nel secondo periodo. Paladini in affanno, Catanzaro in controllo. La squadra calabrese tocca anche il +15 (31-16), gli orlandini cercano di andare al riposo limitando i danni. All’intervallo è 33-21 Catanzaro.



Negli spogliatoi lo staff tecnico orlandino si fa sentire e i giocatori in campo rispondono presente. L’atteggiamento dei biancorossi è completamente diverso. Sorrentino realizza canestri pesanti ma Catanzaro, anche con un pizzico di fortuna, riesce a reggere. A 10′ dalla fine il tabellone recita 48-37 ma la Costa è viva.



La rimonta paladina nell’ultimo quarto è furiosa. Forte e Balic iniziano a far male ai locali, Sorrentino prosegue il suo buon momento e un grande Di Coste suona la carica. I ragazzi del presidente Giuffrè piazzano un parziale di 2-18 e vanno sopra 50-55. Catanzaro non molla e torna sul 55 pari prima di un finale incredibile. Morici in lunetta manda avanti la squadra di casa per 59-57. A 1″ dalla fine, Marinello prova la tripla del sorpasso subendo fallo. Il capitano paladino ha il ghiaccio nelle vene e manda a bersaglio tutti e tre i tiri liberi, regalando il nuovo vantaggio ai siciliani. Il tiro della disperazione di Morici sulla sirena non va.



La Costa d’Orlando sbanca Catanzaro 59-60 dopo una partita dai due volti, onorando fino alla fine un campionato giocato ad alti livelli.