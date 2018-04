La Costa d'Orlando crede ancora nei playoff e sfida Roma

Partita importante quella di domani contro la Costa d'Orlando. I biancorossi tirrenici credono ancora nel sogno playoff ma, per arrivare all'obbiettivo, dovrà superare ancora degli ostcoli primo fra tutti Roma. Coach Condello è alle prese con qualche acciacco di troppo, viste le non perfette condizioni fisiche di Forte, Sorrentino e Pozzi. Unico risultato utile possibile, la vitoria.

In cerca di punti pesanti anche Roma, già qualificata per la post-season ma in piena bagarre sesto posto con i cugini della Stella Azzurra. Nel corso della stagione, il roster di coach Paccariè ha dimostrato il suo grandissimo valore. Giocatori come Marcon, Scuderi e Beretta possono fare la differenza in ogni momento della gara. Sarà quindi un incontro molto intenso tra due compagini più che motivate e alla ricerca di un successo fondamentale.

Arbitri della contesa aranno i signori Stefano Gallo di Monselice e Giulia Sartori di Arsiè. Palla a due fissata per le ore 18.00 di domani. Da segnalare che la partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Channel YouTube.