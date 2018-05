La Costa d'Orlando fa festa per l'ottima stagione in B

Si è conclusa con una splendida festa con protagonista tutta la famiglia biancorossa, giovanili comprese, la prima storica stagione in Serie B della Costa d'Orlando che, nonostante le problematiche legate all'agibilità degli impianti sportivi, è comunque riuscita nell'impresa di salvarsi con largo anticipo sfiorando anche il sogno playoff, sfumato solo per gli scontri diretti.

La compagine paladina tirrenica è riuscita ad alzare il livello anche delle squadre giovanili, grazie anche all’ampliamento dello staff tecnico. L’Uunder 13 infatti, si è qualificata per la fase regionale del “Join The Game” e ha concluso al terzo posto in campionato. Stesso risultato nel proprio torneo per l’U14, quarto posto invece per l’U18. A prescindere dai risultati, tutte le formazioni giovanili hanno ben figurato nei campionati di competenza e l’obiettivo di crescita posto dalla società del presidente Giuffrè ad inizio anno è stato ampiamente raggiunto.

Durante la festa, il presidente biancorosso Mauro Giuffrè ha espresso la sua soddisfazione per un’annata positiva a 360 gradi affermando quanto segue: "È stata una bellissima stagione, anche se molto tribolata per via del fattore campo che ci ha condizionato particolarmente dal punto di vista amministrativo e logistico. In ogni caso, abbiamo retto bene il colpo, usando queste difficoltà come stimoli per fare ancora meglio e conquistare con grande anticipo la salvezza nel nostro primo anno in Serie B, che equivale davvero ad uno scudetto. Il nostro risultato più importante, comunque, resta quello di avere una società che è largamente partecipata, come dimostra la massiccia presenza alla festa di fine anno organizzata come sempre per minibasket, giovanili e prima squadra. Crediamo che questi siano momenti essenziali per lo svolgimento della vita societaria e siamo felici di poter passare tutti insieme giornate del genere".

La stagione sportiva 2017/2018 della Costa d’Orlando va quindi in archivio come un’annata più che positiva. Questo è però solo un punto di partenza per un club ambizioso che vuole continuare a migliorarsi di anno in anno. Una prima squadra sempre più competitiva nel torneo di B, un settore giovanile in continua espansione e una società determinata a fare tesoro di ogni esperienza per poter maturare e competere con realtà molto più grandi: questi gli obiettivi del futuro prossimo che la Costa d’Orlando Basket perseguirà con l’entusiasmo e la voglia di sempre per continuare a far battere i cuori dei sostenitori biancorossi, sempre più numerosi e appassionati.