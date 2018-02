La Costa d'Orlando fa suo il derby contro Patti

In classifica sale a quota 20 la Costa d'Orlando che fa sua anche la gara di ritorno contro Patti. i biancorossi si sono imposti con il punteggio di 88-70.

La scontro tra pattesi e orlandini è impari e in realtà dura solo il primo quarto. La Costa d’Orlando sin dalle prime battute cerca di chiudere ogni discorso con gli ispirati Pozzi e Marinello. Patti è resiliente e, in particolare con Fowler e i rimbalzi in attacco, resta a contatto andando al primo mini-riposo sotto di soli 5 punti, 17-22.

Nel secondo parziale i ragazzi del presidente Giuffrè mettono il piede sull’acceleratore e scappano via. Marinello è letteralmente indemoniato e dalla lunga distanza colpisce a più riprese Patti, che appare come un pugile suonato sul ring. I padroni di casa non segnano praticamente mai da fuori e tutto ciò si riflette sul tabellone, che all’intervallo recita 29-44 per i paladini.

Dopo l'intervallo lungo, il terzo quarto si apre con i biancorossi totalmente padroni del campo. Tabbi si fa sentire sotto le plance, Marinello continua a far male da lontano, Pozzi è immarcabile. In pochi minuti la Costa è sul +27, con il derby che sembra aver già raccontato tutto. Patti è comunque squadra orgogliosa. Sidoti An. e Busco provano quantomeno a reagire. A 10’ dalla fine è 47-66 Costa.

Il quarto periodo pare scivolare tranquillamente quando, a 4’ dalla fine, Patti piazza un po’ a sorpresa un parziale di 9-0 che vale il 63-77 e restituisce suspense all’incontro. Coach Condello parla con i suoi, che escono bene dal time-out: tripla di Pozzi e titoli di coda per un derby che la Costa d’Orlando vince meritatamente al cospetto di un’avversaria che ha comunque dimostrato grande determinazione.