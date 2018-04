La Costa d'Orlando ritrova il pubblico ma contro Scuri è sconfitta

Overtime beffardo per la Costa d'Orlando che al "Palaventi", di fronte al proprio pubblico, perde contro Scauri e perde due punti pesanti in chiave plaoff. Martedì c’è il recupero del derby a Barcellona contro la vice capolista e metabolizzare in fretta la sconfitta è l'unica positiva da fare per arrivare a quest'ultima sfida con la consapevolezza che i playoff, ancora, non sono persi.

Per la cronaca, contro Scauri l’avvio di gara della Costa è veemente. Il trio Balic-Marinello-Pozzi colpisce ripetutamente gli ospiti, che non hanno mai la forza di reagire. Nonostante qualche palla persa di troppo, i paladini mantengono le distanze dagli scauresi grazie ad una convincente difesa. Al termine dei primi 10’ di gioco il tabellone recita 26-13 per gli orlandini.



L’inizio del secondo quarto è di marca prettamente laziale. Longobardi fa il bello e il cattivo tempo mentre la truppa di casa sembra essere inceppata specie in attacco, dove si collezionano molti errori. Il break ospite di 2-10 viene interrotto da due canestri di Balic e da uno di Di Coste, che ridanno ritmo alla squadra del presidente Giuffrè, che può andare così al riposo avanti di 8 lunghezze sul 37-29.



La ripresa vede i padroni di casa subito decisi ad ampliare il margine. La Costa tocca anche il +18 (51-33) ma Scauri, nonostante le difficoltà, non dà impressione di voler mollare. Lentamente, la compagine ospite ricuce il gap e riesce ad andare all’ultimo mini-riposo sotto di 12, 59-47 nonostante la tripla da centrocampo pazzesca sulla sirena di capitan Marinello.



Nel quarto periodo la squadra di casa si spegne. Scauri macina gioco e canestri mentre Sorrentino e compagni faticano a trovare la via della retina, accontentandosi spesso del tiro da fuori ma senza grandi risultati. Una tripla di Longobardi dall’angolo vale il 65-65. La Costa torna avanti di 4 ma ancora Longobardi realizza la bomba con il fallo di Pozzi e impatta a 69. Balic restituisce il vantaggio ai biancorossi ma ancora Longobardi segna il lay-up del 71 pari. Il tiro di Marinello sulla sirena balla sul ferro ed esce: supplementare al “PalaValenti”.



Nell’overtime un canestro dalla lunga di Serino dà il primo vantaggio del match a Scauri sul 73-74. La freddezza di Giammò ai liberi mette quindi in ghiaccio il successo per gli ospiti, che portano a casa due punti pesantissimi in chiave play-off.