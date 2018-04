Per la Costa d'Orlando è sconfitta nel derby con Barcellona

E' del Barcellona il derby di basket contro la Costa d'Orlando. I giallorossi tirrenici tengono così il passo della capolista Palestrina mentre per i biancorossi si tratta di uno stop brusco in vista della corsa ai playoff.

Avvio di partita molto acceso, con gli attacchi che fanno meglio delle difese da ambo le parti. Grilli pare in serata di grazia per i locali, che allungano sul 22-11 prima che si infiammi Balic, trascinando con canestri e viaggi in lunetta i suoi al 26-24 con cui si chiude il primo periodo. Nel secondo quarto le due squadre si danno egregiamente battaglia. I paladini mettono anche il muso avanti per qualche minuto e giocano un buon basket, dividendo possessi e tiri tra tutti gli uomini in campo. All’intervallo lungo, le due squadre sono divise ancora da due lunghezze, 47-45.



Dopo l'intervallo lungo, il terzo quarto si apre con una tripla di Forte che vale il sorpasso biancorosso ma è solo un fuoco di paglia. Barcellona inizia a martellare il canestro paladino mentre gli ospiti si spengono completamente, venendo sommersi dall’ondata giallorossa. Il 30-14 del terzo quarto è la sintesi della supremazia dei padroni di casa, 77-59 a 10′ dalla fine.



Nell’ultimo periodo coach Condello decide di dare spazio a tutti, allungando le rotazioni. Barcellona controlla agevolmente la partita e vince 96-70, un punteggio fin troppo punitivo per i ragazzi del presidente Giuffrè, che per 25′ hanno tenuto testa alla corazzata di coach Friso.