Per la Costa d'Orlando trasferta amara a Roma contro il Palestrina

Trasferta amara a Roma per la Costa d'Orlando. Nella gara valevole per il turno infrasettimanale di serie B, il Palestrina batte i tirrenici con il punteggio di 91 a 54. Il calendario, domenica,riserva ai biancorossi il derby contro Patti, appuntamento da non fallire.

Le prime battute del match del “PalaIaia”, che rivede il suo pubblico, vedono una Costa pimpante, con Palestrina che cerca di prendere le misure alla zona proposta da coach Condello. Un paio di zingarate in area di Balic mandano avanti i paladini ma i padroni di casa rispondono con Visnjic, una sentenza nel pitturato. Il primo quarto si chiude così 20-15.

Ad inizio secondo quarto i locali danno il via ad un allungo che si potrarrà per tutto l’incontro. Mattoncino dopo mattoncino, i laziali scavano un solco che si rivela decisivo ai fini del risultato. I ragazzi del presidente Giuffrè, nonostante le difficoltà, restano aggrappati alla partita con la forza di volontà. All’intervallo lungo è 47-33 per Palestrina.

Dopo l'intervallo lungo, sono i padroni di casa a fare la gara chiudendo il terzo quarto sul punteggio di 70 a 43. Nell'ultimo quarto è invece, pura accademia, con i due allenatori che svuotano le panchine dando spazio a chi solitamente gioca meno.

Finisce 91-54 per il Palestrina che si dimostra formazione di alto livello. Domenica per i biancorossi tirrenici sarà derby contro Patti. Gara in programma alle ore 18.00 presso il "PalaSerranò".