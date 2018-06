Nuovo volto in casa Costa d'Orlando. Ecco Fowler

Dopo l'ottima stagione appena conclusa, in casa Costa d'Orlando si pensa già alla nuova stagione agonistica. Dopo la conferma di capitan Marinello, che sarà per il quinto anno consecutivo con i biancrossi tirrenici, dalla porta del presidente Giuffrè ecco entrare Luca Fowler, che farà parte del roster che il prossimo anno affronterà nuovamente la serie B.

Fowler, classe ‘96, di padre inglese ma di mamma romana, è una guardia molto pericolosa in attacco. Dotato di un grande tiro da fuori, il neo biancorosso è un giocatore con grandissimi margini di miglioramento e dal potenziale intrigante, non solo offensivamente. Cresciuto tra Pro Club, Pass Roma e SAM Basket Roma, Fowler ha quindi militato in Serie B con le canotte di Virtus Cassino, Viterbo, Patti e Lugo.

Durante la scorsa stagione, divisa proprio tra Patti e Lugo, la guardia romana ha fatto registrare una media di oltre 11 punti a gara. Adesso Fowler è pronto per una nuova esperienza siciliana con la canotta della Costa d’Orlando Basket.

Ecco quanto dichiarato dall’atleta non appena saputo del suo trasferimento alla corte di Giuffrè: “Ho scelto la Costa d’Orlando perché nelle mie scorse esperienze non credo di aver dimostrato del tutto quello che valgo, cioè di poter essere considerato a tutti gli effetti un giocatore che vale una buona Serie B. L’anno scorso a Lugo sono arrivato a metà stagione, andando a sostituire un pezzo fondamentale come capitan Seravalli, cui auguro un grosso in bocca al lupo per un pronto rientro dopo l’infortunio patito. Per me è stato un banco di prova probante. Abbiamo conquistato la salvezza e credo di aver dato prova delle mie qualità.



Prima di prendere una decisione così importante per me ho parlato molto con Enrico Di Coste, un amico, che mi ha confermato le buone impressioni che ho avuto riguardo il mondo Costa. A Capo d’Orlando trovo un allenatore preparato come Condello che penso possa farmi crescere tanto. Il coach è una persona ambiziosa, mi ha parlato del progetto e degli obiettivi della squadra e ammetto che sono molto stimolato. Sarebbe bello centrare i play-off. Sono carico, non vedo l’ora di tornare in Sicilia e cominciare gli allenamenti”.