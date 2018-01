Per Capo d'Orlando prosegue il momento difficile. Contro Bologna è sconfitta

Ancora una sconfitta in campionato per la comapgine di Capo d'Orlando. Contro Bologna è la sesta consecutiva inoltre orlandini sfortunati con l'ennesimo infortunio registrato a Voja Stojanovic, costretto a lasciare in anticipo il match.

Tuttavia la partita è comunque stata condotta sempre dai bolognesi nel punteggio (forti di uno strepitoso avvio nelle triple, a segno 8 delle prime 11), capaci di esprimere una intensità di livello molto alto nonostante l’assenza di giocatori come Alessandro Gentile (squalificato) e Klaudio Ndoja (infortunato).

I paladini, da parte loro, hanno dimostrato voglia di lottare e cercato di pareggiare con l’energia quello che i bolognesi hanno proposto in termini di qualità ed esperienza. L’Orlandina ha giocato una gara di rincorsa dopo aver toccato il -16 sul finire del primo quarto (10-26), reagendo immediatamente per riaprire la gara nella prima metà del secondo quarto (28-35) con continui tentativi bolognesi di fare dei break decisivi.

Alcune giocate di altissimo livello di uomini come Lafayette, Aradori e Stefano Gentile hanno sempre e comunque permesso agli ospiti di mantenere l’inerzia della gara, chiudendola con un parziale di 9-2 dopo l’alley-oop tra Atsur e Wojciechowski che a 6′ esatti aveva portato Capo d'Orlando sul -10 (60-70).

Martedì sera si torna a giocare: In programma vi è ultima gara interna valida per la Basketball Champions League contro i lettoni del Ventspils. Successivamente sarà tempo di pensare al campionato con la trasferta di Milano.