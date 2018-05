Libero dal servizio sventò una rapina: benemerenza per il finanziere Inferrera

Nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca, il sindaco, Renato Accorinti, ha consegnato l’attestato di Civica Benemerenza conferito dalla Città di Messina all’appuntato scelto della Guardia di Finanza Massimiliano Inferrera, “quale segno di riconoscenza per la meritoria attività in difesa della legalità, svolta con umana disponibilità ed elevato grado di umanità e senso di abnegazione espresso con sprezzo del pericolo a favore ed a tutela dei liberi cittadini”.

Massimiliano Inferrera ha sottolineato il grande lavoro che tutta la Guardia di Finanza fa al fianco dei cittadini: “Noi siamo sempre pronti a difendere i più deboli, non solo quando indossiamo la divisa ma anche quando siamo liberi dal servizio quindi presenti a tutela dei cittadini. Sono onorato di ricevere questo prestigioso riconoscimento in presenza delle più alte autorità politiche e della guardia di finanza di Messina".

Il 27 ottobre del 2014 il finanziere, libero dal servizio, era in compagnia del figlio di nove anni all’interno di un punto vendita Bernava, quando all’improvviso un malvivente con il volto coperto da passamontagna fece irruzione nel negozio armato di coltello. Momenti di terrore per i clienti e la cassiera che si trovò con il coltello puntato alla gola. Il malvivente non aveva fatto i conti con il coraggio e l’alto senso del dovere del finanziere che, intervenendo, è riuscito a disarmarlo e a metterlo in fuga.

Alla cerimonia hanno partecipato la presidente del Consiglio comunale, Emilia Barrile; i componenti la Giunta municipale; i consiglieri comunali; e per la Guardia di Finanza, il comandante provinciale, colonnello Vincenzo Tomei; il comandante del gruppo, maggiore Giuseppe Siligato; il comandante del nucleo operativo, tenente Marco Magliacane; ed il comandante della sezione operativa pronto impiego, maresciallo Guido Blancato.