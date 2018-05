Benji & Fede in concerto a Taormina

Benji & Fede tornano in Sicilia: il prossimo 24 luglio il duo sarà infatti protagonista di una serata al Teatro Antico di Taormina. Dopo aver raggiungo il Disco di platino con il nuovo album Siamo Solo Noise - che ha esordito al n.1 della classifica di vendita ottenendo la certificazione Oro in una settimana - Benji & Fede porteranno ora lungo lo Stivale le nuove canzoni nel Siamo Solo Noise Summer Tour. La data di Taormina, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management, era particolarmente attesa dai fans siciliani, che dopo i due appuntamenti dello scorso anno a Catania e Palermo avevano invaso i social dei due giovani artisti chiedendo il loro ritorno sull’Isola.

Tre album e tre numeri 1 in classifica per il duo fenomeno nella musica pop degli ultimi anni, al vertice nelle charts di vendita con 20:05 nel 2015, con 0+ l’anno successivo e ora con Siamo solo noise; per due tour consecutivi il duo ha anche ottenuto il sold out in tutte le principali città italiane in cui si è esibito (tra cui il Forum di Assago), vincendo anche il Premio Live Oro ai Wind Music Awards 2017 con oltre 50.000 biglietti venduti.