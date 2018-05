Biancofiore: "Poveri al sud votano M5S". Mangano: "Residenza ai vacanzieri del nord"

"Sarebbe la consegna della vittoria al M5s perché al Sud non si possono permettere di andare in vacanza e lì quindi vincerebbero i 5 Stelle“. Lo ha detto la deputata di Forza Italia, Michaela Biancofiore (foto liberoquotidiano), in merito all'ipotesi di ritorno al voto a luglio.

Pungente la risposta del presidente dell'associazione Culturale “La Sicilia ai Siciliani”, Salvatore Mangano: "Concordo con il geniale teorema dell'illuminata statista, ritengo indispensabile richiedere all'attuale governo un decreto d'urgenza che possa conferire la residenza per i mesi estivi nel nostro sud, ancor meglio nella nostra Sicilia, a tutti i cittadini ricchi del nord che possono permettersi le vacanze e che occuperanno in massa le nostre povere località turistiche, al fine di consentire loro la possibilità di votare Berlusconi. Cogliamo l'occasione per un nostro formale invito all'Onorevole Biancofiore a candidarsi nei collegi siciliani, promettendole il nostro appoggio incondizionato".