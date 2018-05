Biancuzzo: alberi secolari a rischio caduta sulla ss 113

Il consigliere di circoscrizione Mario Biancuzzo con una nota segnala che, sulla strada statale 113/dir località Spartà Comune di Messina, due alberi secolari ai bordi della strada ormai secchi, causa incendio propagatosi nel mese di giugno 2017, mettono a rischio l’incolumità degli automobilisti che quotidianamente percorrono la strada statale per raggiungere la città e viceversa. Biancuzzo ha accertato che gli alberi secchi sono destinati a marcire e cadere rovinosamente sul suolo schiantandosi. " Ma non solo ho accertato inoltre che risultano alcuni alberi di grosse dimensioni inclinati e potrebbero cadere sulla strada statale creando pericoli ai mezzi in transito. La presente segnalazione non mira a creare allarmismo ma è necessario intervenire subito rimuovendo gli alberi secchi ed una accurata potatura degli alberi inclinati per evitare pericoli ai mezzi in transito ed a scanso di eventuali responsabilità civili e penali che si potrebbero determinare causa mancati interventi"