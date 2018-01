Biancuzzo chiede stalli per disabili nei villaggi della zona nord

“Nei villaggi rivieraschi del Comune di Messina, ed esattamente ad Acqualadrone, San Saba, Rodia, Marmora, Orto Liuzzo, non esistono stalli per disabili per consentire ai portatori di handicap di poter parcheggiare le macchine e raggiungere il mare”. E’ quanto denuncia in una nota il consigliere della VI consigliere Mario Biancuzzo.

“E’ una priorità che va affrontata, prima dell’estate, non si può fare finta di niente. Biancuzzo chiede la realizzazione di almeno due stalli riservati ai portatori di handicap per villaggio da realizzare entro il mese di Aprile.