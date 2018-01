Biancuzzo sollecita interventi sulla strada di Policara-Rodia

Nuovo sollecito d'intervento da parte del consigliere di quartiere Mario Biancuzzo in merito alle condizioni del costone roccioso di sostegno alla strada comunale, per Policara Rodia, che è posta a quota immediatamente superiore alla strada statale 113/dir Palermo – Messina. L'area ha subito un nuovo svuotamento di materiale. Accertato che sono trascorsi 4 anni dalla frana, considerato che siamo in pieno inverno, scrive Biancuzzo e le prossime piogge potrebbero trascinare sulla arteria stradale ad alta di densità di traffico tutto il costone restante unitamente alla strada comunale, chiedo ancora una volta e sollecito l’Amministrazione Comunale di effettuare i necessari interventi di messa in sicurezza e di effettuare la manutenzione straordinaria della strada comunale per Policara Rodia anche con somma urgenza, a scanso di eventuali responsabilità che si potrebbero determinare causa mancati interventi. Finora le richieste inoltrate dallo scrivente, regolarmente protocollate, sono rimaste inevase e persiste la situazione di pericolo per la pubblica incolumità per chi transita nella strada comunale in argomento e nel tratto sottostante della strada statale 113/dir., di fronte la Madonnina.