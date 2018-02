Biblioteca centralizzata all'Università di Mesisna

Sarà presentato venerdì 9 febbraio, alle ore 10, presso la Sala Senato, il progetto per la realizzazione della Biblioteca centralizzata che sorgerà nel plesso della sede principale dell’Ateneo. Per i lavori sono stati stanziati 6,9 milioni di euro. Si tratta della seconda fase del progetto che prevede anche la ristrutturazione dell’ex Biblioteca regionale (i cui locali saranno destinati a uffici), per la quale è già stato aggiudicato l’appalto ed è ora in via di definizione la stipula del contratto.

All’incontro con la stampa interverranno il prorettore vicario, prof. Emanuele Scribano, l’Ing. Francesco Oteri, responsabile Unità Speciale dei Servizi Tecnici dell’Ateneo peloritano e l’ing. Antonio Pio D’Arrigo in rappresentanza del Raggruppamento temporaneo di Professionisti cui è stata affidata la progettazione (capogruppo RA Consulting s.r.l. di Napoli)