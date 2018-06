Concerto Vasco Rossi, il dg del Cas: Efficace piano operativo con la Polstrada

"Esprimo il personale ed istituzionale ringraziamento per l’efficienza del servizio svolto dal personale del Consorzio per le autostrade siciliane e delle forze della polizia stradale che hanno garantito un efficace e fluido accesso ai luoghi del concerto di Vasco Rossi e successivo esodo tramite le autostrade A18 e A20". E’ questo il messaggio di ringraziamento e plauso inviato dal direttore generale Leonardo Santoro al personale dipendente, della sicurezza e viabilità, di esazione, del centro radio, degli uffici tecnici ed impiantistici, e di quelli amministrativi ed agli agenti, donne e uomini, della polizia stradale per l’efficiente sinergia e gli ottimi risultati conseguiti. Un particolare ringraziamento è stato rivolto dal direttore Santoro al dirigente provinciale

Polstrada Carmelo Puglisi, ai comandanti del distaccamento “Boccetta” Santino Giorgianni e del distaccamento di Giardini Naxos, Salvatore Maurigi, con i quali, nei giorni precedenti al concerto, si è proceduto a definire un piano operativo rispetto le necessarie azioni di messa in sicurezza dello svincolo San Filippo eseguite dal Comune. “La sinergia istituzionale ancora una volta paga – ha proseguito il Dg Santoro – ed a riprova di ciò è stata fornita assistenza all’utenza autostradale con adeguate messaggistiche variabili e stradali ubicate a Villafranca Tirrena sulla A20 ed a Tremestieri sulla A18. Sono state completamente illuminate, per tempo, le tratte di tangenziale e potenziati i servizi di esazione nelle Barriere di Villafranca Tirrena (A20), di Tremestieri (A18) e di San Gregorio a Catania (A18)".