Bisconte, Gioveni e Cacciotto segnalano la fuga all'alba di migranti

I consiglieri Libero Gioveni (Consiglio Comunale) e Alessandro Cacciotto (terza Circoscrizione), in una nota segnalano come all’alba di oggi, intorno alle 4 si sia verificata una fuga di massa di migranti dalla caserma Gasparro di Bisconte “ presumibilmente di nazionalità tunisina, che hanno seminato panico fra i residenti di Camaro S. Luigi, in quanto la fuga è avvenuta dalla via Guglielmo Saja, stradina che costeggia il muro lato sud della stessa caserma. Alcuni residenti che ci hanno allertato alle prime ore di stamattina si sono terrorizzati, anche nel tentativo di richiamare qualcuno dei fuggiaschi che, scavalcando il muro perimetrale della caserma, è precipitato sulle autovetture parcheggiate a ridosso del muro”.

I due consiglieri esprimono oltre che una grande preoccupazione per l’episodio che ha determinato adesso la presenza in città di almeno una trentina (e forse più) di persone assolutamente libere delle quali non si conoscono le reali intenzioni, anche rammarico e disappunto rispetto agli impegni assunti in Prefettura sugli interventi strutturali e di maggior controllo a garanzia della popolazione di Camaro S. Luigi e Bisconte, di fatto disattesi!!

A 3 mesi dalla riunione in prefettura, ricordano Gioveni e Cacciotto, la situazione non è cambiata e gli impegni presi sono stati disattesi.